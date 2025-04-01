В Краснодаре за год эвакуировали 15 тысяч автомобилей

За год в Краснодаре на штрафстоянки эвакуировали 15 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В марте этого года зафиксирован максимальный результат: на эвакуаторах перевезли более 1,5 тыс. автомобилей. Кроме того, 16 августа 2024 года стал рекордным днем по количеству автомобилей, эвакуированных на штрафстоянки. В этот день специалисты эвакуировали 73 транспортных средства.

В будние дни в Краснодаре работают до восьми эвакуаторов, а в выходные и праздничные — до четырех. Наиболее часто они выезжают на улицы Красную, Мира, Рашпилевскую, Октябрьскую и Бабушкина.

Алина Зорина