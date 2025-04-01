Бомбардир «Манчестер Сити» Холанн пропустит до семи недель из-за травмы

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пропустит до семи недель из-за травмы лодыжки, которую он получил в четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Борнмута» (2:1) 30 марта. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил главный тренер клуба Пеп Гвардиола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / Reuters Фото: Andrew Couldridge / Reuters

«Доктора сказали, что он пропустит от пяти до семи недель. Он вернется к концовке сезона и будет готов принять участие в клубном чемпионате мира (турнир пройдет с 15 июня по 13 июля.— "Ъ")»,— приводит цитату Пепа Гвардиолы The Guardian.

В случае если Эрлинг Холанн пропустит семь недель, он будет готов вернуться к заключительному матчу чемпионата Англии, в котором «Сити» на выезде сыграет с лондонским «Фулхемом» 25 мая. Пока «Манчестер Сити» идет пятым в турнирной таблице первенства страны с 48 очками в 29 турах.

Холанн играет за манчестерский гранд с 2022 года. На счету 24-летнего норвежца 138 матчей и 120 голов за команду, с которой он по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок UEFA, Кубок и Суперкубок Англии и дважды — чемпионат страны. Форвард становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги в обоих сезонах после перехода в «Сити». В этом году в бомбардирской гонке он идет вторым (21 гол) вслед за египетским вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом (27).

Роман Левищев