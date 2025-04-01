РЖД восстановила продажу билетов после DDoS-атаки

Продажа билетов через сайт и приложение РЖД вновь доступна, сообщила пресс-служба компании. Впрочем, из-за продолжающихся DDoS-атак и в работе сервисов РЖД могут наблюдаться отдельные затруднения, предупредила компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, в том числе мобильному приложению "РЖД Пассажирам"»,— говорится в сообщении пресс-службы. Компания извинилась за доставленные неудобства.

О DDoS-атаке в РЖД сообщили сегодня, 1 апреля, днем. Билеты можно было купить только в кассах на станциях и вокзалах.

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