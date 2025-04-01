Президент Аргентины зарабатывал по $20 тыс. за ужины с бизнесменами

Президент Аргентины Хавьер Милей, будучи конгрессменом в 2021–2023 годах, получал от $10 тыс. до $20 тыс. от бизнесменов, желавших поужинать с ним. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, а также на слова самого президента. Сообщается, что такие ужины проводились ежемесячно, на каждом присутствовало в среднем пять-десять бизнесменов. По данным источников Bloomberg, бизнесмены обычно платили за эти встречи наличными, никаких записей о платежах не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей

Фото: Matias Baglietto / File Photo / Reuters Хавьер Милей

Фото: Matias Baglietto / File Photo / Reuters

Как отмечает издание, бизнесмены были готовы платить за налаживание связей с «восходящей звездой» аргентинской политики, а сам Хавьер Милей рассматривал это как продолжение своей работы консультанта. «Мое время дорого, я не зарабатываю политикой. Если вы хотите поговорить со мной, платите»,— говорил он в интервью в 2023 году. Как пишет Bloomberg, политики имеют право заниматься другой деятельностью, например консультациями, однако такие выплаты без документов в некоторых случаях могут быть восприняты как взятка.

Господин Милей и его сестра Карина, помогавшая организовывать эти мероприятия, никак не прокомментировали информацию Bloomberg.

Яна Рождественская