Борцы Семенов и Саргсян примут участие в чемпионате Европы

Российские борцы греко-римского стиля Сергей Семенов и Артур Саргсян выступят на чемпионате Европы 2025 года. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

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Турнир пройдет в Братиславе с 7 по 14 апреля.

Сергей Семенов выступает в весовой категории до 130 кг. Он является двукратным олимпийским призером (2016, 2020), чемпионом мира (2018) и Европы (2024). Артур Саргсян выступает в весовой категории до 97 кг. Борец трижды завоевывал золотые медали чемпионата России (2021, 2022, 2023).

Также на чемпионате Европы выступят чемпион Европы и призер чемпионатов мира Эмин Сефершаев (до 55 кг), призер чемпионатов мира и Европы Садык Лалаев (до 60 кг), Динислам Бамматов (до 63 кг), призер чемпионата Европы Руслан Бичурин (до 67 кг), Ален Мирзоян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), призеры чемпионатов Европы Ислам Алиев (до 82 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.

Таисия Орлова