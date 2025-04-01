Экспертиза одобрила проект производства суперабсорбирующих полимеров в Салавате

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на результаты инженерных изысканий и проект строительства в Салавате производства суперабсорбирующих полимеров. Сведения об этом опубликованы в Едином госреестре заключений.

Заказчиком проекта является ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). Проект выполняли санкт-петербургское ООО «Газпром линде инжиниринг» и воронежское АО «Газпроектинжиниринг».

О проекте ГНС в конце 2022 года сообщала пресс-служба правительства Башкирии. Компания планирует производить суперабсорбенты, применяемые в качестве наполнителя для предметов медицины и личной гигиены (таких как подгузники или простыни). Мощность предприятия должна составить 45 тыс. тонн в год. По данным пресс-службы кабмина, объем инвестиций в проект должен был составить около 14 млрд руб.

В апреле прошлого года проект и результаты оценки воздействия на окружающую среду выносились на общественные обсуждения.

Идэль Гумеров