Власти Дона ограничили продажу пиротехники с 1 апреля

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об ограничении на продажу пиротехники с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение было принято по рекомендации регионального оперативного штаба.

В частности, запрет распространяется на все виды торговли – розничную, по почте или через Интернет. Ограничения не касаются продажи хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Контроль за исполнением указа возложен на департамент потребительского рынка области. Уже запланированы проверки по всему региону.

На заседании регионального штаба Юрий Слюсарь ранее обратился к руководству донской полиции с просьбой о содействии в работе по контролю соблюдения запрета.

Напомним, ограничения на применение пиротехники на Дону были введены 1 декабря 2023 года и потом неоднократно продлевались.

Сергей Иванов