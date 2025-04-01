Между Таганрогом и ДНР запустили новый автобусный маршрут

С 31 марта 2025 года между Таганрогом и Донецком (ДНР) запущен новый регулярный автобусный маршрут, сообщает пресс-служба ФБУ «Росавтотранс».

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Маршрут будет функционировать ежедневно, отправление из Таганрога осуществляется в 10:00. В Донецк пассажиры прибывают в 15:00.

Промежуточные остановки предусмотрены в с. Куйбышево (11:30), г. Снежное (12:30), г. Торез (13:00), г. Харцызск (14:00).

В обратном направлении автобус отправляется из Донецка в 16:30 и прибывает в Таганрог в 21:00. Он совершает остановки в городах Харцызск (17:20), Торез (18:20) и с. Куйбышево (20:00).

Стоимость билетов на проезд для взрослых пассажиров составит от 1,2 тыс. руб. Для детей до 12 лет, которые будут путешествовать на отдельном месте, цена билета составит 50% от стоимости взрослого билета.

Валентина Любашенко