Первый экотехнопарк в СКФО будет перерабатывать 190 тыс. т вторсырья в год

В Невинномысске производственные мощности экотехнопарка позволят перерабатывать 190 тыс. т вторсырья в год. Первый экотехнопарк в регионе и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) планируется открыть в этом году, сообщает в Telegram-канале пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Уже завершен монтаж насосной станции, котельной, резервуаров для накопления сточных вод и сетей газоснабжения, а также подключена трансформаторная подстанция. Продолжается создание водопровода и канализации. Основные работы завершены в научно-техническом центре.

Парк введут в эксплуатацию в три этапа — сооружение газорегуляторного пункта, научно-технического центра и инфраструктурных сетей.

Николай Аксенов