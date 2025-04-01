Петербургские специалисты спасли 20-ю балтийскую кольчатую нерпу

Фонд друзей балтийской нерпы спас 20-го ластоногого пациента, сообщает пресс-служба Смольного 1 марта. Эта самка весом 6,3 кг, доставленная из Соснового Бора. Это пятая особь данного вида, попавшая на реабилитацию в этом году. Специалисты подчеркивают, что ежегодно в Финском заливе рождается всего около 20 детенышей балтийской кольчатой нерпы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Помимо них на попечении Фонда сейчас находится 15 детенышей серых тюленей, которые поступают ежедневно, иногда по несколько особей в день. Основной поток пациентов идет из Выборгского района Ленобласти. Сезон спасения в текущем году начался необычайно рано, всему виной аномально теплая зима, оставившая Финский залив практически без льда.

Резкое и повсеместное таяние привело к тому, что первые малыши нерп и тюленей начали попадать к людям во второй половине марта. Всех пациентов Фонда выпустят в дикую природу после реабилитации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что любитель подводной охоты в Петербурге нашел два трупа около очистных сооружений в Сестрорецке. Оба тела успели значительно разложиться.

Андрей Маркелов