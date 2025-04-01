Петербуржец обнаружил два трупа в Финском заливе

Петербуржец обнаружил двух утопленников в Финском заливе во время подводной охоты. Об этом сообщила «Фонтанка» 1 апреля.

По информации издания, 34-летний мужчина сообщил в полицию о находке около очистных сооружений в Сестрорецке накануне около 23:00. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию. Было установлено, что погибшие — мужчины. Оба тела значительно разложились, от одного из них остался только скелет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что труп мужчины достали из реки Волхов в Ленобласти.

Артемий Чулков