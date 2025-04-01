Ущерб от сброса сточных вод в Новочеркасске оценили в 75 млн рублей

Специалисты Росприроднадзора оценили ущерб от сброса сточных вод в Промышленном районе города в 75 млн руб., сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Инспекторы выявили, что из-за прорыва принадлежащего ООО «ПК «НЭВЗ» канализационного коллектора почва возле него повреждена на площади почти 15 тыс. кв. м. Лабораторные исследования взятых образцов сточных вод подтвердили превышение допустимых концентраций нефтепродуктов, кобальта, азота и других вредных веществ в почве.

Компании «ПК «НЭВЗ» направлено требование о возмещении вреда экологии.

Валентина Любашенко