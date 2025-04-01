Минфин предлагает продлить вывод офшоров из-под запрета на субсидии

Минфин подготовил проект постановления правительства, предусматривающий продление на 2025 год порядка принятия решений о точечном выведении компаний с долей офшоров в капитале более 25% из-под запрета на предоставление им субсидий из бюджета. Напомним, условия господдержки были ужесточены с 2023 года — если ранее на нее могли претендовать организации с долей прямого или косвенного участия офшорных компаний более 25%, то тогда допустимый порог офшорного звена был снижен вдвое. Для определения офшорного звена используется список Минфина из 57 стран, включая «недружественные» страны, Кипр, Гонконг, Швейцарию и ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Однако тогда же была предусмотрена возможность предоставления компаниям послаблений в порядке, определяемом правительством. В конце 2023 года право правительства делать подобные исключения было продлено еще на год — до конца 2024-го (см. «Ъ» от 23 ноября 2023 года). Объяснялось это тем, что процесс исключения офшорных компаний из структуры владения российских юрлиц небыстрый — из-за отказов в предоставлении необходимых для этого юридических и бухгалтерских услуг в «недружественных» странах. Очевидно, эти проблемы остаются актуальными и сейчас. Разработанный Минфином проект подготовлен в связи с внесением в Госдуму правительственного законопроекта, пролонгирующего право правительства выводить компании из-под запрета на 2025 год,— согласно думской базе, его планируется рассмотреть в первом чтении 2 апреля.

Сам порядок предлагается оставить прежним. Так, компании могут подать в госорган, который распределяет ту или иную субсидию, заявление с просьбой о неприменении к ним запрета. При этом требуется указать информацию о структуре и составе акционеров (включая контролирующих лиц), описать, в чем заключается несоответствие условиям предоставления субсидий, сообщить о «проводимых и планируемых» мероприятиях по его устранению, а также обосновать необходимость неприменения запрета и последствия отказа. Решения об исключениях будут приниматься по принципу «двух ключей» — Минфином и Минэкономики.

Евгения Крючкова