Выгодная инвестиция в будущее

Специальное предложение на дома премиум- и комфорт-класса подготовил девелопер «ВКБ-Новостройки» этой весной. У вас есть возможность приобрести недвижимость в Краснодаре, Анапе или Ростове-на-Дону с дисконтом до 10%.

г. Анапа ЖК «Горгиппия» Литер 2. Дом премиального уровня на берегу Черного моря

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Литер 2 — монолитно-кирпичный дом, расположенный на первой линии Черноморского парка в 15 минутах от моря. Уникальная архитектура, закрытая территория, витражные лоджии и балконы, шикарный вид на море. Во 2-м Литере продумана каждая деталь, сделан акцент на комфортное проживание и благоустроенную территорию. Дом сдан, ключи — в день сделки.

Вы можете получить скидку на квартиру в этом доме до 7%. Выгода до 1 млн рублей.

г. Краснодар ЖК «Парк у дома». Дома комфорт-класса на первой линии парка «Краснодар»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стильная архитектура, дизайнерское озеленение, витражное остекление балконов, многоуровневый паркинг, торговые галереи на первых этажах.

На сданные дома в этом ЖК действуют скидки до 10%. Выгода до 1,7 млн рублей.

г. Ростов-на-Дону ЖК «Суворовский» Литер 1 — монолитно-кирпичный дом с отделкой под ключ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сданный дом класса комфорт с готовым ремонтом в жилом районе Суворовский.

Собственный парк 16,5 га, три озера с красивой набережной, прогулочная аллея со взрослыми деревьями. В шаговой доступности новые детские сады и школы, рестораны, торговые центры, поликлиника.

Вы можете получить скидку на квартиру до 7%. Выгода до 690 000 рублей.

Подробнее о предложении можно узнать по телефону 8 800 333 7 111 или на сайте.

Акция действует с 12.03.2025 г. по 15.06.2025 г. Скидка предоставляется за наличный расчет. Размер скидки зависит от сроков поступления денежных средств с момента установки резерва. ЖК «Горгиппия», Литер 2. Дом сдан. Разрешение на ввод № 23-37-12-2023 от 31.03.2023.

ЖК «Парк у дома», Литеры 8.2, 8.3. Дома сданы. Разрешение на ввод № 23-43-317-2023 от 29.08.23.

ЖК «Суворовский», Литер 1. Дом сдан. Разрешение на ввод № 61-44-929609-2023 от 29.12.2023 г.

ООО «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ» ИНН: 2310054377