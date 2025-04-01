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Со здания ярославского правительства сняли герб

В Ярославле со здания областного правительства на Советской площади сняли герб региона для реставрации. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Евраев объяснил, что элемент оформления фасада отправлен в реставрационную мастерскую. Работы выполнит создатель герба для здания правительства — Михаил Бекетов, ярославский художник-монументалист, член Союза художников России.

На время отсутствия герба будет вывешен баннер с его изображением. Восстановить символ планируют к 9 Мая.

Алла Чижова