Со здания ярославского правительства сняли герб

В Ярославле со здания областного правительства на Советской площади сняли герб региона для реставрации. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

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Господин Евраев объяснил, что элемент оформления фасада отправлен в реставрационную мастерскую. Работы выполнит создатель герба для здания правительства — Михаил Бекетов, ярославский художник-монументалист, член Союза художников России.

На время отсутствия герба будет вывешен баннер с его изображением. Восстановить символ планируют к 9 Мая.

Алла Чижова