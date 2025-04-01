В Казани второй раз за день произошло повреждение контактной сети

На перекрестке улиц Чистопольская — Декабристов в Казани произошло повреждение контактной сети крупногабаритным транспортом. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Из-за этого временно прекратилось движение троллейбусов № 1 и № 2. На месте работают аварийные службы.

Ранее на улице Воровского под мостами также произошло повреждение контактной сети. Во время аварийных работ пострадал сотрудник службы энергохозяйства, упав с высоты. Позже движение трамвайных и троллейбусных маршрутов было восстановлено.

UPD: Движение на перекрестке Чистопольская-Декабристов восстановлено.

Дарья Сайфиева