Суд приостановил работу магазина «Светофор» в Нижневартовске из-за антисанитарии

Суд приостановил работу магазина сети «Светофор» в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) на 30 суток, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора. Всего ведомство проверило пять магазинов в Нижневартовске и Мегионе, в них выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, технических регламентов Таможенного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В магазине нашли продукцию с нарушенными сроками годности и поврежденной упаковкой, маркировка товаров была неполной или нечитаемой, а у некоторых отсутствовала сопроводительная документация. При хранении не соблюдали нормы складирования, температурный режим и правила раскладки товаров. В магазине не было приборов контроля температурного режима и влажности, часть мяса, рыбы и птицы были разморожены.

Проверяющие обнаружили нарушения сбора мусора, отделки помещений магазина, неудовлетворительное санитарное состояние в них. В некоторых филиалах нормам не соответствовали пробы воды, не у всех работников были необходимые прививки и пройденный медосмотр. Производственный контроль организован не был.

Ведомство сняло с продажи продукцию, у которой истекли сроки годности или не было сопроводительных документов, такой продукции оказалось почти полторы тонны, в том числе мясо, приправы, кондитерские изделия, консервы, мясо птицы, сухофрукты, рыба. Роспотребнадзор выписал восемь предписаний, в отношении трех магазинов возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы в отношении двух магазинов еще находятся на рассмотрении суда, решается вопрос о приостановке деятельности.

Напомним, в феврале Роспотребнадзор обнаружил нарушения во всех свердловских магазинах «Светофор». Магазины допустили нарушения правил маркировки товаров, правил продажи, регламентов Таможенного Союза, маркировка часть продукции не соответствовала техническим регламентам. Часть продукции продавали без маркировки, у некоторых продуктов выявили истекший срок годности и деформированную негерметичную упаковку.

Анна Капустина