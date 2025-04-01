Банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошеннических махинаций с кешбэком

Российские банкиры обеспокоены распространением мошеннических схем с целью получения кешбэка. С предложением создать единую базу таких граждан Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Роскомнадзор (РКН). Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Кредитные организации и торговые предприятия обеспокоены широким распространением в сети "Интернет" статей, содержащих инструкции по недобросовестному получению кешбэка от банков... Необходимо активнее включать такие сайты/отдельные статьи в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора и предусматривать жесткую ответственность фродеров»,— сказано в письме АБР к РКН.

Также в письме АБР отметила, что рассчитывает на углубление межведомственного взаимодействия Банка России, УФАС и Роскомнадзора с целью решения проблемы. Ассоциация попросила РКН проинформировать о примерных сроках разработки автоматической проверки доменных имен и ответить, возможно ли получить информацию об ИНН, на который зарегистрировано доменное имя.

В ответе РКН сказано, что ограничение информации о способах недобросовестного получения кешбэка возможно только по решению суда (гл. 27 КАС РФ). В ведомстве выразили готовность рассмотреть предложения об изменении закона «в пределах компетенции».

20 февраля АБР выступила против безусловного возмещения банками части средств при кредитном мошенничестве. По мнению членов ассоциации, доказать вину банкиров при добровольном согласии клиентов на проведение мошеннических операций проблематично.