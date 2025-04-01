Скончалась сотрудник Музея Бориса Ельцина, преподаватель УрФУ Марина Соколовская

В Екатеринбурге ушла из жизни руководитель экспозиционно-выставочного отдела Музея Бориса Ельцина, искусствовед, куратор, преподаватель УрФУ Марина Соколовская, сообщили в пресс-службе Ельцин-центра. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель выставочного отдела Музея Бориса Ельцина Марина Соколовская

Фото: Пресс-служба Ельцин-центра Руководитель выставочного отдела Музея Бориса Ельцина Марина Соколовская

Фото: Пресс-служба Ельцин-центра

«Человек большого интеллекта и большого сердца. Ее профессиональный вклад в сохранение экспозиции музея, ее исследовательскую и выставочную работу невозможно переоценить — он огромен,— сообщила директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина.

«Я мало знаю людей, столь бескорыстно увлеченных творческим трудом, преданных идее общего блага. Марина жила ценностями, которые не декларировались и не предъявлялись “к оплате”. Она не искала в этом признания. Все и так знали, что вот, рядом человек, который всегда готов Делать и Сделать дело»,— отметил исполнительный директор Президентского центра Бориса Ельцина Александр Дроздов.

Марина Соколовская активно участвовала в художественной жизни Урала с 2002 года. Благодаря ее работе архив Президентского центра пополнился более чем 200 печатными материалами, связанными с выставками и художественными инициативами региона.

Полина Щуцкая