В Самаре полиция устанавливает личность водителя самоката, который сбил пенсионерку

В Самаре устанавливают личность водителя самоката, который совершил наезд на местную жительницу. По факту причинения вреда здоровья возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации ведомства, утром 31 марта неустановленный молодой человек передвигался на самокате по ул. Куйбышева. Он «допустил наезд на 65-летнюю местную жительницу». В результате произошедшего пострадавшая получила травмы, ее доставили в медучреждение.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.

В МВД Самарской области уточняют, что водитель самоката ехал по тротуару возле д. 157. после наезда на жительницу он скрылся с места преступления. Сотрудники полиции разыскивают водителя и возможных свидетелей. Одет водитель был в черную куртку и темные штаны. На вид ему 16-18 лет, рост 175-180 см.

Руфия Кутляева