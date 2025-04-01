Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ненадлежащего содержания памятника в ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего содержания памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в Информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, обращение к Александру Бастрыкину направили ветераны военных конфликтов и специальной военной операции (СВО). «Несмотря на выделение из бюджета крупной суммы и подбор подрядной организации, до настоящего времени ремонтные работы не выполнены, разрушающаяся облицовка не восстановлена, сметная документация составлена без учета необходимости обеспечения постоянной подачи газовоздушной смеси к Вечному огню», — говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту СУ СКР по ХМАО проводит процессуальную проверку. Руководителю окружного СК Михаил Мокшину Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В мае 2024 года глава СКР требовал провести аналогичную проверку. Сообщалось, что, несмотря на выделение средств для реставрации, памятник разрушается, в частности осыпается гранитная облицовка.

Мария Шараева