В неволю из пампасов

В Аргентине по делу о торговле людьми задержан новосибирец Константин Руднев — основатель и духовный руководитель запрещенной в РФ религиозной секты «Ашрам Шамбалы», прославившийся жестокостью к адептам. Осенью 2021 года Константин Руднев, называющий себя Пришельцем с Сириуса, вышел из заключения, отсидев 11-летний срок за изнасилование, развратные действия и наркотики. В последующем он перебрался в Черногорию, а уже оттуда переехал в Южную Америку, где открыл курсы по йоге. Вместе с россиянином по делу о торговле людьми были задержаны полтора десятка человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аргентинские правоохранители задержали Константина Руднева на пути в Бразилию

Фото: Policia Federal Argentina (PFA Аргентинские правоохранители задержали Константина Руднева на пути в Бразилию

Фото: Policia Federal Argentina (PFA

Создатель запрещенной в России религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев и еще почти полтора десятка человек задержаны правоохранителями Аргентины в рамках уголовного дела о торговле людьми. Об этом информирует местный интернет-ресурс Econоmicas Bariloche. Именно в городе Сан-Карлос-де-Барилоче, расположенном у подножия Анд, и прошла основная часть силовой операции.

Отправной точкой расследования, рассказало издание Infobae, стала история в местной больнице, где наблюдалась несовершеннолетняя беременная россиянка. По паспорту ей было 22 года, но на вид - не более 15-ти. Внимание персонала привлекли две спутницы молодой женщины: они сопровождали россиянку на каждом приеме, не давая ей промолвить ни слова. А когда она родила, то разорвали лист, на котором новоиспеченная мать написала имя отца ребенка. Медикам это показалось подозрительным, и они обратились в компетентные органы.

Расследование вывело правоохранителей на Константина Руднева. Какими доказательствами располагает следствие, издание не указывает. Известно, что в Южную Америку он вместе с последователями приехал из Черногории. В Аргентине они давали уроки йоги.

Константина Руднева задержали в аэропорту Сан-Карлос-де-Барилоче. По данным издания, россиянин ожидал рейса до столицы Аргентины Буэнос-Айреса, а его конечным пунктом должна была стать Бразилия. Задержанный, утверждают местные СМИ, достал лезвие и попытался нанести себе порезы, но ему помешали люди в форме. Полицейские мероприятия также прошли в столичном аэропорту имени Хорхе Ньюбери. Всего по делу о торговле людьми, расследование которого возглавляет прокурор Фернандо Арриго, были задержаны 14 человек, большинство из них — гражданки России.

О том, предъявлено ли обвинение Константину Рудневу и его окружению, не сообщается. «Посольство было проинформировано правоохранительными органами Аргентины о задержании группы лиц, предположительно с российским гражданством, подозреваемых в причастности к торговле людьми. В переданном списке фигурируют 13 человек. За консульской помощью они не обращались. Внимательно следим за данным сюжетом, разбираемся в произошедшем»,— цитирует ТАСС диппредставительство. На запрос «Ъ» в посольстве России в Аргентине оперативно не ответили.

Новосибирец Константин Руднев (он же Рулон и Пришелец с Сириуса) основал секту в 1989 году. Созданный им культ представляет собой смесь восточных религий, эзотерики, йоги, шаманизма. В материалах уголовного дела, которое в отношении Руднева расследовалось в России, отмечается, что «Ашрам Шамбалы» (запрещена в РФ) — «крайне опасная антисоциальная секта, меняющая духовное и психическое состояние людей, и использующая для этого ложь, цинизм, игру на низших инстинктах человека». Одним из обязательных условий вступления в организацию считался разрыв семейных уз.

Согласно материалам обвинения, «для полного подавления воли в секте применялись психическое и психологическое насилие, групповое употребление наркотиков, изнасилования».

Помимо Новосибирска, филиалы организации были открыты в Москве, Санкт-Петербурге, еще в полутора десятках регионов. Численность ее последователей, по разным источникам, достигала несколько тысяч.

Осенью 2010 года Константина Руднева задержали. Ему вменили в вину создание объединения, деятельность которого сопряжена с насилием (ст. 239 УК РФ), изнасилование (ст. 131), развратные действия (ст. 132), наркотики (ст. 30, 228.1). Суд отправил его в СИЗО. Под арестом оказалось имущество секты: на средства, полученные от проведения семинаров, продажи литературы, музыкальных произведений и предметов религиозного культа, пожертвований были приобретены коттеджи, автопарк с иномарками премиум-класса. Константин Руднев утверждал, что никакой религиозной организации он не создавал. В феврале 2013 года духовному руководителю секты назначили 11 лет заключения в колонии строгого режима и штраф 100 тыс. руб. В последующем по иску новосибирской прокуратуры суд запретил объединение «Ашрам Шамбалы». В октябре 2021 года основатель секты вышел на свободу.

Альберт Константинов