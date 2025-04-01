В Сочи ищут пропавшего в горах туриста

Спасатели второй день ищут туриста, пропавшего в горах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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Специалисты ведут поиски 68-летнего мужчины в районе горы Сахарной Головки. По словам супруги пропавшего, вечером 30 марта он собирался подняться к руинам древнего храма, расположенного на высоте 634 м над уровнем моря. Его жена ждала его у машины, но он так и не вышел из леса. Тогда она обратилась в экстренные службы.

Вчера спасатели провели осмотр места от дороги, ведущей к вершине горы Сахарной Головки, до окрестностей христианского храма. Группы спасателей осмотрели сбросы, овраги и заросли кустарников в радиусе 1 км от храма, а также все тропы в пределах 5 кв. км. С наступлением темноты поиски приостановили до утра.

Алина Зорина