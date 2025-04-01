В Татарстане возбудили дело об уклонении от уплаты налогов руководством компании

Следственными органами СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц) в отношении руководства компании «Евроклимат 116», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с октября 2021 года по март 2024 года директор и учредитель компании, а также ее руководитель (супруг учредителя) вносили недостоверные сведения в налоговые декларации и другие документы. Для сокрытия более 20 млн руб. налога на добавленную стоимость они организовали фиктивные сделки с пятью контрагентами.

Преступная схема была выявлена в ходе совместной работы следователей, сотрудников УЭБиПК МВД и УФНС по Татарстану.

В рамках расследования проходят обыски и другие следственные действия.

Согласно данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Евроклимат 116» с уставным капиталом 11 тыс. руб. является оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. В 2023 году выручка компании составила 81 млн руб., а прибыль — 6 тыс. руб.

Артём Дергунов