Воронежскому политтехнологу Роману Жогову запросили семь лет колонии

В Центральном райсуде Воронежа прошли прения по уголовному делу политтехнолога и депутата гордумы («Единая Россия») Романа Жогова. Прокурор Олеся Бабина предложила назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов во время одного из заседаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Жогов во время одного из заседаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед прениями суд по ходатайству обвинения заменил по делу потерпевшего. Напомним, господина Жогова с осени 2023 года судят за обман своего бывшего однопартийца Александра Провоторова. По версии следствия, в 2010 году Провоторов трудоустроил супругу Романа Жогова в свой опытно-механический завод. Бывший депутат утверждает, что делал это, находясь под влиянием авторитетного коллеги и опасаясь, что тот может помешать ему участвовать в выборах. Сам подсудимый утверждает, что зарплата его жены была его партийной надбавкой за работу, а Провоторов из-за этого был освобожден от регулярных пожертвований в партию. По решению суда с последнего был снят статус потерпевшего. Теперь потерпевшим считается само предприятие.

В ходе разбирательства защита просила вернуть дело прокурору из-за нарушений. По мнению адвокатов господина Жогова, единственным источником сведений о взаимоотношениях обвиняемого с пострадавшим являются показания последнего, которые не подтверждены больше ни чем. Суд накануне отказал в удовлетворении требования.

Владимир Зоркий