Аксайские власти «дали шанс» подрядчику достроить школу на улице Речников
Власти Аксайского района согласились оставить в силе контракт с ООО «Лидер-Строй» на строительство школы на ул. Речников, которое идет уже более пяти лет. Об этом сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на слова главы района Константина Доморовского.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Руководитель подрядной организации обратился к нам с просьбой дать ему еще один шанс и оставить контракт в силе. Они готовы исправить ситуацию и нарастить темпы работ. Мы пошли навстречу, но со своей стороны будем ежедневно контролировать работы, график их выполнения и количество строителей на объекте», - сказал господин Доморовский.
В свою очередь генеральный директор ООО «Лидер-Строй» Башир Алиев пообещал, что компания обязуется до 1 июня текущего года сократить отставание от графика и в дальнейшем его соблюдать.
В настоящее время готовность школы не превышает 70%. В середине марта строительство объекта подверглось критике со стороны врио губернатора Юрия Слюсаря, который назвал ситуацию возмутительной и предложил поменять подрядчика.