Аксайские власти «дали шанс» подрядчику достроить школу на улице Речников

Власти Аксайского района согласились оставить в силе контракт с ООО «Лидер-Строй» на строительство школы на ул. Речников, которое идет уже более пяти лет. Об этом сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на слова главы района Константина Доморовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Руководитель подрядной организации обратился к нам с просьбой дать ему еще один шанс и оставить контракт в силе. Они готовы исправить ситуацию и нарастить темпы работ. Мы пошли навстречу, но со своей стороны будем ежедневно контролировать работы, график их выполнения и количество строителей на объекте», - сказал господин Доморовский.

В свою очередь генеральный директор ООО «Лидер-Строй» Башир Алиев пообещал, что компания обязуется до 1 июня текущего года сократить отставание от графика и в дальнейшем его соблюдать.

В настоящее время готовность школы не превышает 70%. В середине марта строительство объекта подверглось критике со стороны врио губернатора Юрия Слюсаря, который назвал ситуацию возмутительной и предложил поменять подрядчика.

Сергей Иванов