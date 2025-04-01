На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута
На одной территории анапского побережья волонтеры обнаружили новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Выбросы мелкой фракции мазута нашли волонтеры из Кавказского района на пляже у технополиса «Эра» в Анапе. Специалисты проводят мониторинг побережья ежедневно по утрам.
Ранее небольшие выбросы нашли 31 марта. Их обнаружила муниципальная команда Выселковского района на береговой линии около «Пляжного поселка» в Анапе.