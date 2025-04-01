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На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

На одной территории анапского побережья волонтеры обнаружили новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Выбросы мелкой фракции мазута нашли волонтеры из Кавказского района на пляже у технополиса «Эра» в Анапе. Специалисты проводят мониторинг побережья ежедневно по утрам.

Ранее небольшие выбросы нашли 31 марта. Их обнаружила муниципальная команда Выселковского района на береговой линии около «Пляжного поселка» в Анапе.

Алина Зорина

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