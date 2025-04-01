На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

На одной территории анапского побережья волонтеры обнаружили новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Выбросы мелкой фракции мазута нашли волонтеры из Кавказского района на пляже у технополиса «Эра» в Анапе. Специалисты проводят мониторинг побережья ежедневно по утрам.

Ранее небольшие выбросы нашли 31 марта. Их обнаружила муниципальная команда Выселковского района на береговой линии около «Пляжного поселка» в Анапе.

Алина Зорина