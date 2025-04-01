Бывшие топ-менеджеры «Телты» обвиняются еще в пяти эпизодах хищения средств Минобороны РФ

Военное следственное управление СКР завершило расследование еще одного уголовного дела в отношении учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, его заместителя, а также главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Все они обвиняются в пяти эпизодах хищения на общую сумму около 46 млн руб. при изготовлении телефонных аппаратов (ТА-88). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Потерпевшим по делу выступает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», 28 марта в Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 33,8 млн руб. при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов. Обвиняемыми по делу проходят Игорь Морозов, бывший гендиректор завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, бывший ведущий специалист Минобороны России Алексей Пальмов. По версии следствия, обвиняемые похитили 33,8 млн руб. при выполнении контрактов с оборонным ведомством. Подсудимые из «Телты» не признают своей вины, господин Пальмов частично признал вину.