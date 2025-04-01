Силовики задержали чиновника Кильмезской администрации по делу о хищении земли

Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали начальника Кильмезского отдела администрации Селтинского района по подозрению в мошенничестве с земельными участками (ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы региональных СУ СКР и МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие считает, что чиновник совершал хищение земельных участков и домов, оформляя право собственности на объекты на свою знакомую, после чего продавал их. Денежные средства от реализации задержанный расходовал по своему усмотрению. «Установлено три факта противоправной деятельности подозреваемого. Ущерб, причиненный администрации, составил свыше 300 тыс. руб.»,— добавили в МВД.

Следователи допрашивают сотрудников территориального отдела. По месту жительства обвиняемого и «иных лиц» проведены обыски. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.