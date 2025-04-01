ЧКПЗ в два раза увеличил выручку и валовую прибыль по итогам 2024 года

По результатам 2024 года Челябинский кузнечно-прессовый завод получил выручку в размере 102 млрд руб. Показатель вырос в два раза в сравнении с 2023 годом, сообщает пресс-служба ЧКПЗ.

Кроме того, чистая прибыль предприятия в прошлом году выросла с 2,34 млрд до 3,85 млрд руб. Общая сумма инвестиций в развитие производства в 2023-2024 составила более 40 млрд руб.

ЧКПЗ также увеличил прибыль от продаж — с 6,5 млрд до 14 млрд руб., и валовую прибыль — с 10,15 млрд до 21 млрд руб.