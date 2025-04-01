В Краснодаре будут судить продовцов якобы лечебных матрасов

Первомайский райсуд Краснодара принял к производству уголовное дело в отношении маркетологов Дениса Каменковича и Бориса Шапиро по обвинению в создании организованного преступного сообщества, занимавшегося обманом граждан при продаже якобы лечебных матрасов «Здоров». Участниками сообщества обвинение считает 16 сотрудников медицинских центров «Каллиста», «Добродел» и «Лекарь», в феврале этого года суд вернул дело в отношении этих фигурантов в прокуратуру для устранения недостатков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», матрасы, коврики и подушки, наполненные стеклянными микросферами, производились в Твери компанией «Техпродздрав» и реализовывались по цене до 100 тыс. руб. через сеть медицинских центров в разных регионах России, в том числе в Краснодарском крае. Реклама позиционировала товары «Здоров» как медицинские изделия, оказывающие терапевтическое воздействие на организм. После многочисленных жалоб покупателей на отсутствие какого-либо эффекта от якобы лечебных матрасов в 2017 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в составе организованного преступного сообщества (ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб потерпевшим оценивается в 152 млн руб.

Фигуранты не признают себя виновными, ссылаясь на то, что продукция марки «Здоров» имеет все необходимые сертификаты и разрешения, в том числе согласование Росздравнадзора.

Анна Перова, Краснодар