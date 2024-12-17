Минфин должен выплатить 3 млн рублей подростку из Уфы за уголовное преследование

Кировский райсуд Уфы взыскал в пользу незаконно осужденного 17-летнего Константина Носырева 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Ответчиком по делу проходил Минфин РФ, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Демский райсуд Уфы признал 15-летнего Константина Носырева виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и приговорил его к трем годам воспитательной колонии, несмотря на то, что он не достиг 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности за это преступление. В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор юноше в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. Однако в январе 2024 года Демский районный суд вновь вынес подростку обвинительный приговор, который был отменен апелляционной инстанцией уже в начале апреля за отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию.

Судьи, вынесшие обвинительный приговор подростку, ушли в отставку. Константин Носырев рассчитывал на компенсацию в 100 млн руб.

Венера Хисамова