В феврале ввод жилья в Башкирии вырос на 15%

В феврале 2025 года в Башкирии было введено в эксплуатацию 162 тыс. кв. м жилья, что на 15% больше, чем в январе. По сравнению с февралем 2024 года рост составил 7,4%, однако совокупный объем ввода новых жилых площадей в январе-феврале оказался на 45,7% ниже, чем в первые два месяца прошлого года. Такие данные приводит Башстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Почти весь объем (99,5%) нового жилья в начале года пришелся на индивидуальных застройщиков, которые сдали 303,3 тыс. кв. м. Девелоперы за январь-февраль сдали лишь 1,5 тыс. кв. м, что составляет 1,6% от результатов начала прошлого года.

В абсолютных значений падение составило 58,2% — за первые два месяца 2025 года было сдано чуть более 2,6 тыс. новых квартир.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал об охлаждении рынка недвижимости в начале года.

Идэль Гумеров