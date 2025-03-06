Падение в режиме ожидания

В январе строительные компании в Башкирии ввели в эксплуатацию всего 500 кв. м жилья, что составляет менее 1% от объемов начала прошлого года, а совокупный результат 140,9 тыс. кв. м почти целиком пришелся на индивидуальную жилую застройку. Однако девелоперы и чиновники поводов для пессимизма не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снижение объемов ввода жилья связано с сезоном и ипотекой, говорят в минстрое региона

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Снижение объемов ввода жилья связано с сезоном и ипотекой, говорят в минстрое региона

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В январе 2025 года в Башкирии было введено в эксплуатацию 140,9 тыс. кв. м жилья. Годом ранее этот показатель был выше в 2,9 раза — тогда площадь новой жилой недвижимости составила 406,5 тыс. кв. м. Падение фиксируется во всех сегментах рынка — в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) и девелоперских проектах.

На ИЖС пришелся почти весь объем новых квартир — индивидуальные строители сдали 140,4 тыс. кв. м. По сравнению с январем 2024 года, когда они построили 333,8 тыс. кв. м, снижение составило 57,9%.

Что касается строительных компаний, то в январе они почти не вводили новостройки в эксплуатацию по сравнению c показателями ранних лет — 500 кв. м составляют лишь 0,6% от значений января 2024 года.

Вместе с суммарной площадью сократилось и число готовых квартир, с 4276 до 1268.

Нынешнее «январское снижение» суммарной площади стало самым крупным с 2021 года. Если в 2020 году оно составило 23,8% (такие данные приводились в сборнике «Социально-экономическое положение России» за 2020 год), то в начале 2021 года, по данным Росстата, совокупная площадь новых квартир выросла год к году на 87,9%. Январь 2022 года вовсе оказался самым «теплым» с точки зрения сдачи квартир в абсолютных значениях — 383,3 тыс. кв. м, годовой рост 66,3%.

С позапрошлого года январь становится месяцем, когда объемы ввода традиционно падают. Так, в 2023 году снижение составило 19,8%, в 2024 году — 22,5%. Относительно низкие результаты сохранились и к концу первого полугодия (см. «Ъ» от 25 июля 2024 года). По итогам 2024 года рынок вырос всего на 1%.

Падение объема жилья в январе в Башкирии на 65,3% стало самым крупным среди регионов Приволжского федерального округа. В среднем в ПФО показатель снизился на 26,2%, в России — на 9,7%.

К «охлаждению» рынка, по мнению экономиста Всеволода Спивака, привело то, что цены на жилье перестали расти в условиях, когда издержки застройщиков растут темпами, существенно превышающими инфляцию. «Рентабельность проектов в связи с этим неизбежно падает. Соответственно, снижается и готовность девелоперов инвестировать в участки и инфраструктуру, из-за чего становится неэффективным освоение части капиталоемких локаций».

Вместе с тем экономист не считает ситуацию критической: «Несмотря на существующий и оправданный пессимизм относительно динамики жилищного строительства, может сложиться ситуация, при которой по мере уменьшения спреда между инфляцией и ставками по депозитам, накопленные ресурсы граждан, по мере выведения их с депозитов, могут перетечь на рынок жилья, что существенно поддержит строителей». В какие сроки и масштабы это произойдет, будет зависеть от политической конъюнктуры, полагает господин Спивак.

Исполнительный директор Ассоциации застройщиков Башкирии Адель Сайфуллина связывает снижение динамики ввода готового жилья с относительно низким уровнем запуска новых проектов в предыдущие годы. В то же время, отмечает она, падение ввода является следствием замедления темпов текущего строительства. «Это обусловлено растущими финансовыми затратами и высокой стоимостью кредитов, что делает реализацию новых проектов менее привлекательной как для девелоперов, так и для покупателей»,— рассказала госпожа Сайфуллина «Ъ-Уфа».

Роста покупательской активности Адель Сайфуллина ожидает во второй половине года, а пока, выразилась она, строительная отрасль ожидает поэтапного снижения ключевой ставки и расширения условий семейной ипотеки.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов успокоил, что снижение объема ввода жилья в начале года — «нормальная тенденция». «Мы могли бы в начале года ввести 150 тыс. кв. м, но делать это зимой — неправильно. Элементарно: укладывать асфальт на снег? Вести фасадные работы в минусовую температуру? Ничего хорошего из этого не выйдет. Потом все придется переделывать,— отметил господин Ковшов.— Кроме этих технических вопросов есть нюансы у самих застройщиков. Дело в том, что по единственной оставшейся ипотечной программе — "Семейная ипотека" — можно продать жилье исключительно в доме, который еще не введен в эксплуатацию. Поэтому застройщики стараются продать квартиры до ввода объекта, но в пределах разрешения на строительство. А в начале 2024 года на показателях сказался эффект высокой базы предыдущего года».

Идэль Гумеров