Чемпион RCC Hard Виктор Баталов лишен титула чемпиона из-за отказа от его защиты
Лига RCC Hard и чемпион организации в полусреднем весе Виктор Баталов прекратили сотрудничество из-за отказа бойца защищать титул по спортивному принципу и на условиях подписанного контракта, сообщили в пресс-службе лиги.
Чемпион RCC Hard в полусреднем весе Виктор Баталов
Фото: Пресс-служба RCC
Контракт с Виктором Баталовым заморожен, титул чемпиона становится вакантным. Новый чемпион в полусреднем весе будет определен на одном из ближайших турниров RCC Hard.
В настоящее время топ-5 в полусреднем весе составляют Шохрух Джиянов, Андрей Чеботарев, Данила Чижов, Жума Иманбаев и Данила Школин.
Имена претендентов на вакантный титул будут объявлены позднее.
Ранее Александр Шиколай по прозвищу Alex Terrible в первом раунде нокаутировал Мухамедхана Оспанова во время кулачного боя RCC Hard 13, который проходил в Екатеринбурге в академии единоборств РМК.