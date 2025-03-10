Чемпион RCC Hard Виктор Баталов лишен титула чемпиона из-за отказа от его защиты

Лига RCC Hard и чемпион организации в полусреднем весе Виктор Баталов прекратили сотрудничество из-за отказа бойца защищать титул по спортивному принципу и на условиях подписанного контракта, сообщили в пресс-службе лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпион RCC Hard в полусреднем весе Виктор Баталов

Фото: Пресс-служба RCC Чемпион RCC Hard в полусреднем весе Виктор Баталов

Фото: Пресс-служба RCC

Контракт с Виктором Баталовым заморожен, титул чемпиона становится вакантным. Новый чемпион в полусреднем весе будет определен на одном из ближайших турниров RCC Hard.

В настоящее время топ-5 в полусреднем весе составляют Шохрух Джиянов, Андрей Чеботарев, Данила Чижов, Жума Иманбаев и Данила Школин.

Имена претендентов на вакантный титул будут объявлены позднее.

Ранее Александр Шиколай по прозвищу Alex Terrible в первом раунде нокаутировал Мухамедхана Оспанова во время кулачного боя RCC Hard 13, который проходил в Екатеринбурге в академии единоборств РМК.

Полина Щуцкая