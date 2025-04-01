Донские депутаты отправили в отставку общественного представителя в судейской коллегии
Законодательное Собрание Ростовской области приняло постановление о досрочном прекращении полномочий члена региональной квалификационной коллегии судей – представителя общественности Юрия Демидченко. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Причины досрочной отставки господина Демидченко в постановлении не указаны.
Представители общественности в квалификационной коллегии судей назначаются органами законодательной власти. Предполагается, что их нахождение в коллегии оказывает содействие в совершенствовании судейской системы, защите прав и законных интересов судей, утверждению авторитета судебной власти и обеспечению выполнения судьями требований Кодекса судейской этики.