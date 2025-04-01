В Воронежской, Липецкой и Орловской областях снизилась выдача микрозаймов

В прошлом году зарегистрированные в Воронежской, Липецкой и Орловской областях микрофинансовые организации (МФО) снизили выдачу микрозаймов, сообщили в региональных отделениях Банка России.

Сильнее всего тенденция проявилась в Воронежской области — там местные МФО выдали кредиты на 571,4 млн руб., это на 28% меньше, чем в 2023 году.

357,4 млн руб. — на 26% меньше — заняли индивидуальные предприниматели. На 27% — до 181 млн руб. — сократились займы компаний. Выдачи гражданам региональные МФО уменьшили на 54% — до 31 млн руб. При этом оформление «займов до зарплаты» сократилось более чем на 80%.

Задолженность по микрозаймам к концу декабря составила в регионе почти 960 млн руб., это на 2% меньше, чем в декабре 2023-го. Доля просроченной задолженности — менее 4%, по сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 1,5 процентных пункта. В России в целом ее доля — 28%, на пять процентных пунктов меньше, чем в 2023 году.

Липецкие МФО в прошлом году заключили договоры на 867,5 млн руб. Это на 3% меньше, чем в 2023-м. В Орловской области аналогичный показатель сократился на 2% — до 855 млн руб. При этом жители региона стали активнее пользоваться онлайн-микрозаймами крупных инорегиональных МФО.

Банк России связывает тенденцию с последовательным ужесточением макропруденциальных лимитов. Кроме того, по закону, с 1 января 2024 года МФО должны предупреждать клиента о риске не справиться с выплатами по кредиту, если на погашение долга у человека будет уходить больше половины дохода.

Меры по ограничению закредитованности населения регулятор продолжит принимать и в 2025 году. Среди них — уменьшение переплаты по займам МФО с 130 до 100% и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов.

Сейчас в стране у 22% клиентов МФО есть одновременно три и более займов. На таких заемщиков приходится почти половина потребительского портфеля таких организаций.

Как экономика макрорегиона отреагировала на удорожание кредитных средств — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь