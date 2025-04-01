На Дону стартовал всероссийский опрос работодателей

Для формирования обновленного семилетнего прогноза кадровой потребности в Ростовской области с 1 апреля по 15 июня будет проводиться Всероссийский опрос работодателей, сообщает пресс-служба регионального Минтруда. Полученные данные позволят выявить факторы, влияющие на кадровый спрос и предложения на региональном рынке труда.

По данным Росстата, Ростовская область занимает 13-е место в России по количеству компаний-работодателей. На территории региона осуществляют свою деятельность более 64 тыс. юрлиц, около 145 тыс. ИП, а донской союз работодателей объединяет более 4 тыс. крупных предприятий и организаций. Каждый работодатель, по желанию, может принять участие в голосовании.

Процедура анкетирования осуществляется на цифровой платформе ВНИИ труда, доступ к которой открыт с 1 апреля. На основе полученных данных в декабре будет сформирован прогноз на следующий срок – на 2026-2030 годы и плановый период до 2032 года.

В ведомстве так же пояснили, что кадровый прогноз формируется в трех разрезах – региональном, профессионально-квалификационном (по 435 группам ОКЗ) и отраслевом (по ОКВЭД). При подготовке прогноза учитываются социально-экономическая ситуация, целевые экономические показатели, проекты, демографические тренды.

Валентина Любашенко