«За всеми этими веяниями кроется масштабная проблема»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о новом явлении среди поколения 25-30-летних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Зумеры массово выбирают жизнь и уходят на микропенсию. Так в соцсетях называют явление, когда молодые работники обретают свободу от офисной рутины и, увольняясь, не ищут новую работу, а отдают себя целиком радостям жизни. 25-30-летние люди все чаще публикуют видео о том, как стали «счастливыми как никогда прежде». Они занимаются спортом, много гуляют, проводят время с семьей, отправляются в долгожданные путешествия, фокусируются на своих интересах и желаниях. Чаще всего такой перерыв в работе составляет полгода. Затем молодым людям приходится возвращаться в наем, хотя специалисты замечают, что после микропенсии вернуться в строй сложнее: у работодателей возникают вопросы, а зарплата может оказаться ниже ожидаемой.

За всеми этими веяниями соцсетей кроется масштабная проблема. Молодое поколение утрачивает интерес к офисной работе и классическому труду, к которому привыкли люди постарше. Велик соблазн немедленно осудить неопытных сотрудников, но причины вполне экономические. Интернет полон мемов на тему цены современной жизни. Дорогая аренда жилья в мировых столицах, невозможность приобрести собственный дом (в Великобритании за прошлое десятилетие цены выросли на треть), растущие цены на продукты и услуги… Все это ставит под сомнение установки юности. А нужно ли так стараться? И ради чего, если даже высококвалифицированным профессионалам хватает только на еду и жилье?

Зумеры задаются вопросом: стоит ли делать «все правильно», как их учили родители? Уже несколько лет частью офисной культуры является «тихое увольнение», когда работник будто бы и делает все, что требуется, чтобы сохранить оклад, но ни капли больше. Блогеры тем временем активно эксплуатируют тему легких денег, давая публике надежду, что можно жить как-то иначе, не закапываясь в офисные бумажки на восемь часов в день.

Хочется быть оптимистичной, поэтому пусть вывод будет таким: благодаря новому поколению более свободных, более креативных и решительных людей мы становимся свидетелями формирования новой культуры труда. Надеюсь, она нас всех устроит.

Яна Лубнина