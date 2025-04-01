Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, благодаря чему Франция укрепляет свои позиции на мировой арт-арене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Продолжаем обзор французского аукционного рынка. Париж, генерирующий основную часть оборота художественных торгов, является сердцем арт-рынка Франции. В 2024 году столица обработала 59% всех произведений искусства, проданных публично во всей стране, и привлекла самые престижные произведения искусства и коллекции самого высокого качества, обеспечив 88,4% общего оборота аукционов изобразительного искусства во Франции ($647,6 млн). Общий оборот французского рынка был выше, чем общий объем оборота изобразительного искусства, достигнутый в Пекине или Шанхае, что подтверждает растущее значение Пятой республики на мировой арт-арене.

В основе этого успеха лежит отлаженная экосистема во главе с парижскими филиалами Christie`s и Sotheby`s, которые вместе генерируют более половины стоимости французского рынка аукционов искусства ($380 млн в 2024-м). В прошлом году Christie`s показал лучшие результаты во Франции: натюрморт Жана-Батиста Симеона Шардена Le melon entame был продан за колоссальные $28,9 млн, превысив верхний эстимейт в $13 млн; и установил новый мировой рекорд для Диего Джакометти, когда одна из скульптур Console ушла почти за $10 млн, что значительно превысило ожидаемые $2 млн. Вместе эти два англоговорящие аукционных дома добились 48 из 50 самых высоких результатов года во Франции.

Однако Париж не ограничивается этими двумя гигантами. Помимо Christie's и Sotheby's, другие операторы вносят свой вклад в динамичный рынок. Комиссар-призеры Artcurial и Ader: каждый продает гораздо больше произведений искусства, чем оба два мейджора вместе взятые. Таким образом глубина и разнообразие французского рынка основаны на множестве его игроков. Millon, ведущий французский аукционный дом искусства по общему количеству сделок (более чем 9,2 тыс. продаж в прошлом году), и Artcurial, третий по стоимости ($46,3 млн), активно способствуют бурлящей ситуации на рынке и повышают растущую привлекательность Парижа на мировом рынке аукционов искусства.

Дмитрий Буткевич