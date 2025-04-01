«Инклюзивная среда в Краснодарском крае находится в процессе развития»

В 2024 году на Кубани количество детей с инвалидностью достигло 32,7 тыс. человек. Это на 1,2% больше, чем в 2023 году (32,3 тыс.), сообщили «G» в краевом министерстве образования и науки. Исполнительный директор благотворительного фонда семьи Юнановых «Сияние» Анастасия Сизоненко рассказала «Ъ-Кубань», что инклюзивное образование в Краснодарском крае пока не полностью удовлетворяет потребности детей с ограниченными возможностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Сизоненко

Фото: предоставлено автором Анастасия Сизоненко

Фото: предоставлено автором

«Инклюзивная среда на юге России, включая Краснодарский край, демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на ряд серьезных вызовов. В этом контексте обмен опытом является ключевым аспектом, позволяющим интегрировать лучшие практики, апробированные в работе с семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями.

В Краснодарском крае, в частности в Краснодаре, можно отметить положительную динамику в адаптации общественных пространств. В некоторых современных жилых комплексах и общественных учреждениях устанавливаются пандусы и другие удобства для людей с ограниченными возможностями. Однако важно помнить, что инклюзия включает не только физическую доступность, но и необходимость адаптации образовательных программ к ментальным особенностям детей. Это требует увеличения квалифицированного штата педагогов, способных учитывать поведенческие характеристики каждой категории учащихся, а также оценивать факторы, влияющие на их образовательный процесс.

Инклюзивное образование в Краснодарском крае постепенно внедряется, однако оно еще не полностью удовлетворяет потребности всех детей с ограниченными возможностями. Многие школы начали интеграцию детей с особыми потребностями, но часто наблюдается нехватка подготовленных специалистов и образовательных ресурсов. В этом контексте крайне важно организовывать регулярные тренинги для учителей и улучшать материально-техническое обеспечение образовательных учреждений.

Общественное сознание в отношении инклюзии, к сожалению, все еще требует значительных усилий для своего формирования. Проведение просветительских мероприятий является необходимой мерой для повышения осведомленности о правах людей с ограниченными возможностями и стимулирования их полноценного участия в жизни общества. Запуская социальные проекты, нацеленные на развитие инклюзивного общества, мы понимаем, что воздействуем не только на детей с особенностями развития и их родителей, но и на саму среду, создающую условия для взаимодействия. В связи с этим мы активно разрабатываем методические материалы для специалистов, адаптируем пространство для нужд детей, вовлекаем психологов и федеральных экспертов. В целом инклюзивная среда в Краснодарском крае находится в процессе развития, однако для достижения полноценной инклюзии необходимо предпринять значительные усилия».