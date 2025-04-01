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На Ставрополье начался пожароопасный сезон

На Ставрополье начался пожароопасный сезон, который продлится до ноября. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он сообщил, что специалисты подготовили необходимую противопожарную технику и инвентарь, согласованы планы совместных действий с работниками лесничеств, главами муниципалитетов по профилактике и тушению пожаров.

Также губернатор напомнил, что в большинстве случаев причиной ландшафтных пожаров является человеческий фактор. Он поручил главам территорий усилить контроль за разведением огня в лесах и местах отдыха, проводить профилактическую работу среди жителей, проверить состояние минерализованных полос.

Взрослых глава региона попросил объяснить детям о последствиях игр с огнем.

Михаил Волкодав

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