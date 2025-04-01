В администрации Тольятти озвучили формулировку увольнения Юлии Банновой

В Тольятти освободилась должность заместителя главы городского округа по социальным вопросам, которую раньше занимала Юлия Баннова. В горадминистрации на запрос «Ъ-Волга» ответили, что чиновницу никто с работы не выгонял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ

«Уволилась по собственному желанию»,— заявили в горадминистрации, при этом оперативно удалив информацию о госпоже Банновой с официального сайта.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 28 марта силовики провели обыски в кабинете Юлии Банновой. Во время обысков была изъята документация, касающаяся деятельности дошкольных учреждений. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей детского сада, подозреваемой в мошенничестве.

О том, связаны ли эти события с последующим увольнением чиновницы, в администрации говорить не захотели.

Госпожа Баннова, до этого работавшая главным редактором редакции телевещания ООО «Лада-Медиа», заняла должность заместителя главы городского округа по социальным вопросам в 2017 году. В том же году прокуратура требовала отстранить ее от должности по причине несоответствия квалификационным требованиям. Но руководители города ее отстояли. Сама чиновница не комментирует ситуацию.

Алексей Алексеев