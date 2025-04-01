Информация о Юлии Банновой удалена с сайта администрации Тольятти

В администрации Тольятти освободилась должность заместителя главы городского округа по социальным вопросам, которую раньше занимала Юлия Баннова. Информация о чиновнице уже удалена с сайта горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госпожа Баннова, до этого работавшая главным редактором редакции телевещания ООО «Лада-Медиа», заняла должность заместителя главы городского округа по социальным вопросам в 2017 году. В том же году прокуратура требовала отстранить ее от должности по причине несоответствия квалификационным требованиям. Но руководители города ее отстояли.

Мужа Юлии Банновой, главу департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова, силовики задержали 17 июля 2024 года. Вскоре выяснилось, что он подозревается в превышении должностных полномочий при проведении конкурса на ремонт дорог. Чиновник был арестован и уволен из горадминистрации.

Поздно вечером 28 марта силовики провели обыски в кабинете Юлии Банновой. Во время обысков в горадминистрации была изъята документация, касающаяся деятельности дошкольных учреждений.

Позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей детского сада, подозреваемой в мошенничестве.

«По версии следствия, в 2021 году подозреваемая дала указание бухгалтеру о внесении в табели ложных сведений об отработанном времени сотрудниками, в соответствии с которыми им была начислена дополнительная подработка. Полученные деньги передавались руководству детского сада»,— сообщили в региональном СУ СКР.

После этого Юлия Баннова покинула городскую администрацию. Формулировка ее увольнения пока неизвестна. Информация на ее странице в социальной сети «ВКонтакте» не менялась со дня обысков.

Алексей Алексеев