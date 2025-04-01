Дума Томска снизила ставки налога на имущество физлиц

Депутаты гордумы Томска снизили новые налоговые ставки на имущество физлиц. Для владельцев недвижимости кадастровой стоимостью до 8 млн руб. будет задействована ставка 0,1%, свыше этой суммы — 0,2%. Почти для 90% местных жителей годовой налог не превысит 3 тыс. руб., сообщает администрация города.

«Вместе с депутатами приняли решение о снижении налога на имущество физических лиц. В нынешней ситуации, считаю, просто необходимо уменьшить финансовую нагрузку на томичей»,— прокомментировал мэр Дмитрий Махиня.

Ранее размер ставок для объектов стоимостью до 500 тыс. руб. был на уровне 0,1%, от 500 тыс. до 5 млн руб.— 0,2 %, более 5 млн руб.— 0,3 %. По итогам кадастровой оценки, в 2023 году стоимость 90% объектов жилой недвижимости в Томске увеличилась в цене.

Александра Стрелкова