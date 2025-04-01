«Единый билет» на курорты СКФО продлен до лета

Министерство транспорта России продлило программу «единый билет» для путешествий на курорты Северного Кавказа до 14 июня 2025 года. О этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

«Единый билет» обеспечивает удобное и быстрое транспортное сообщение между регионами России и популярными туристическими центрами, такими как Приэльбрусье, Домбай и Архыз. Программа включает перелет или поездку на поезде до Минеральных Вод с последующим автобусным трансфером до конечного пункта.

В этом году маршрут программы расширен: добавлена остановка в станице Зеленчукская, что улучшает транспортную доступность для местных жителей и туристов. Ранее уже были остановки в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Чегете и Терсколе.

РЖД также возобновили систему «единого билета» с 29 декабря прошлого года, позволяя пассажирам комбинировать поездку на поезде и автобусе для путешествий на горнолыжные курорты Северного Кавказа.

Николай Аксенов