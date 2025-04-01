Летом аэропорт Ставрополя запустит новый рейс в Сургут

Международный аэропорт «Ставрополь» (холдинг «Новапорт») объявил о запуске нового рейса в Сургут с июня этого года. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр», об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аэропорт также перешел на весенне-летнее расписание, которое продлится до 26 октября и включает семь направлений: Грозный, Екатеринбург, Москва (Шереметьево), Самара, Санкт-Петербург, Сочи и Сургут. В новом расписании увеличено количество рейсов в Москву — «Аэрофлот» планирует расширить число вылетов в аэропорт Шереметьево. Кроме этих авиакомпаний, пассажиров обслуживают «Азимут», «Победа» и Red Wings.

В 2024 году аэропорт «Ставрополь» обслужил 593 тыс. пассажиров, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Николай Аксенов