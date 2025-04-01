Можгинское МУП оштрафовано за сброс сточных вод с превышением норм загрязнения

Можгинское МУП ЖКХ оштрафовано за слив сточных вод в реку Сюга с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Ранее предприятие получило на это разрешение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс карты», панорама Фото: «Яндекс карты», панорама

Превышение концентраций зафиксировали в третьем квартале 2024 года. В связи с этим природоохранный прокурор возбудил административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ«Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение». Можгинское МУП ЖКХ оштрафовано на 150 тыс. руб.