Пожароопасный сезон в лесах Курганской области начнется с 5 апреля

В Курганской области начало пожароопасного сезона в лесах установят с 5 апреля. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Валерий Земляных на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

По словам главы департамента, из-за раннего потепления и схода снежного покрова, исходя из прогнозов и складывающейся обстановки с природными пожарами, принято решение начать сезон в этом году на пять дней раньше обычного. С 18 апреля уже планируется ввести особый противопожарный режим.

С 1 апреля в Курганской области начали работать специальные патрульные группы, оснащенные шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями. Они будут патрулировать населенные пункты, садоводства и прилегающие к ним территории. Всего сформировано 1257 групп.

С 10 апреля в аэропорту Кургана планируется круглосуточное дежурство вертолета Ми-8 и самолета-амфибии Бе-200. Также правительство региона подготовило повторный запрос в МЧС России о дислокации на территории Уральского федерального округа самолета Ил-76.

Кроме того, с 29 апреля по 15 мая в регионе будет дислоцироваться подразделение парашютно-десантной службы ФБУ «Авиалесоохрана» в количестве 56 человек.

С 10 апреля начнутся работы по увеличению ширины противопожарных минерализованных полос в Кургане и восьми муниципальных округах: Юргамышский, Белозерский, Далматовский, Кетовский, Мишкинский, Петуховский, Шадринский и Шатровский.

Для оперативного предупреждения населения о ЧС в этом году продолжится установка в населенных пунктах специальных систем оповещения. На это из регионального бюджета планируется потратить около 324 млн руб. Системы установят в 300 поселениях. В прошлом год оснастили 370 населенных пунктов.