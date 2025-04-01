В Самаре в мошенничестве в оперном театре заподозрили экс-замдиректора по финансам

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Самарском академическом театре оперы и балета стал бывший заместитель директора по экономике и финансам. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации собеседника издания, речь идет об Алексее Орлове, который в настоящее время не работает в учреждении: должность заместителя гендиректора по финансовым и правовым вопросам в САТОБе занимает Дамир Бадыков. Об Алексее Орлове известно, что одно время, с июня 2022 года, он занимал пост исполняющего обязанности директора оперного театра. Это произошло после того, как прежний руководитель учреждения Сергей Филиппов перешел на работу в Самарский академический театр драмы имени Горького.

В настоящее время Алексей Орлов задержан. Силовики установили, что в период работы в самарском оперном театре подозреваемый поручил подчиненным заключить с конкретной коммерческой фирмой контракт на создание сценических декораций для спектакля «Дон Кихот Ламанчский» по завышенной цене. Компания была аффилирована бывшему управленцу.

Затем «подрядчик по указанию подозреваемого заключил фиктивные договоры субподряда с подконтрольными индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами» и «перечислил на их счета около 1,6 млн руб.», сообщает МВД Медиа. В итоге эти деньги обналичили и передали бывшему замдиректора театра по экономике и финансам.

Георгий Портнов